Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt- Zusammenstoß mit Ford Mondeo

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochabend (3.11.) gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Löhner Straße im Bereich des Kreisels Brückenstraße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 83-Jähriger aus Löhne die Brückenstraße in Richtung Löhne und bog über den Kreisverkehr mit seinem Ford Mondeo im weiteren Verlauf auf die Löhner Straße in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen ab. Kurz nach dem Kreisverkehr beabsichtigte ein 43-Jähriger Radfahrer aus Rumänien die Löhner Straße zu überqueren. Hierbei übersah den von links kommenden Ford Mondeo und fuhr seitlich in das Fahrzeug. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der 43-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich an Beinen und Rücken. Er musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Der Ford und auch das Fahrrad wurden durch den Unfall leicht beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Angehörige des verunfallten 43-Jährigen konnten über den Unfall informiert werden.

