Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter demoliert Ford

Bünde (ots)

(jd) Ein 47-jähriger Mann aus Bünde stellte am Dienstag (2.11.) fest, dass sein Auto starke Beschädigungen aufwies. Der Mann hatte seinen Ford am Vorabend gegen 17.00 Uhr am Straßenrand der Paul-Schneider-Straße abgestellt. Am Dienstag bemerkte er dann gegen 10.00 Uhr, dass die Fahrertür und auch der hintere Kotflügel massiv beschädigt sind. Aufgrund der zwei Beschädigungen hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich beim Zurücksetzten des eigenen Fahrzeugs den Ford des Bünders touchiert. Der bisher Unbekannte kam seinen Pflichten als Unfallverursacher jedoch nicht nach und verließ den Unfallort. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

