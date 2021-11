Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Spirituosen-Diebstahl aus Supermarkt - Unbekannter verletzt Marktmitarbeiter

Bünde (ots)

(jd) Der 37-jährige Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes am Holtackerweg bemerkte am Dienstag (2.11.) einen Mann, der um etwa 15.12 Uhr zwei Flaschen hochwertigen Alkohol in seinen Rucksack steckte. Der Mann passierte dann den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen und stieg auf dem Parkplatz als Beifahrer in einen grauen Hyundai mit Herforder Zulassung. Der Mitarbeiter folgte dem Mann und wollte ihn auf dem Parkplatz zur Rede stellen. Der bisher ebenfalls unbekannte Fahrer des Hyundai startete das Auto und versuchte augenscheinlich, das Fahrzeug um den Mitarbeiter zu rangieren, um so vom Parkplatz zu flüchten. Dabei touchierte das Auto jedoch den 37-Jährigen, der dadurch leicht verletzt wurde. Eine erste Fahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten an der Halteranschrift des Pkw in Löhne verlief negativ. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

