Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Pkw gegen Hauswand

Herford (ots)

(sud) Am Samstag, den 06.11.2021 um 02:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ackerstraße/ Wellbrocker Weg in Herford. Ein 38jähriger Fahrzeugführer aus Herford befuhr die Ackerstraße in Richtung Wellbrocker Weg. An der beschriebenen Einmündung kam der Pkw nach dem Abbiegevorgang von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte dieser zunächst einen Grundstückszaun und kollidierte im Anschluss mit der Hauswand. Dadurch wurden der Pkw im Frontbereich sowie die Gebäudefassade beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt und der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell