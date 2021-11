Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Täter nehmen Schmuck mit

Löhne (ots)

(sls) In Abwesenheit der Bewohnerin kam es am Samstagnachmittag (6.11.) zu einem Einbruch in ein alleinstehendes Einfamilienhaus an der Südbahnstraße. Das Haus wurde gegen 17.30 Uhr durch die Bewohnerin verlassen. Als sie gegen 20.00 Uhr zurückkamen, bemerkte sie sofort, dass zuvor heruntergelassene Jalousinen hochgezogen wurden. Im Inneren des Hauses wurden in der Tatzeit verschiedene Zimmer, Schränke und Schubladen durch bislang unbekannte Täter durchsucht. Die Täter nahmen diversen Schmuck als Diebesgut mit. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter augenscheinlich eine Balkontür auf, um in das Haus zu gelangen und flüchteten anschließend durch eine Balkontür in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, denen in der Tatzeit im Bereich der Südbahnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

