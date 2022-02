Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Wohnhausbrand in Naumburg

Kassel (ots)

Am Dienstag, 01.02.2022, gegen 20:00 Uhr, geriet ein einstöckiges Wohnhaus (Holzhaus) einer Familie in Naumburg, Oberer Kronbergweg, in Brand. Zunächst fing aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW der Familie an zu brennen. Dieser PKW stand unter einem Holzcarport direkt am Wohnhaus. Von diesem PKW griff das Feuer auf den zweiten PKW der Familie über, der ebenfalls unter dem Carport stand. Vom Carport aus griff das Feuer dann auf das Holzwohnhaus über. Die beiden Mieter des Wohnhauses, ein 62-jähriger Mann und seine 58-jährige Frau, konnten sich noch rechtzeitig selbständig aus dem Wohnhaus retten. Beide blieben unverletzt. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr entstand an dem Wohnhaus ein Sachschaden von ca. 150.000,- Euro bis 250.000,- Euro. Das Wohnhaus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Die beiden PKW, die unter dem Carport standen, wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Hier wird der Gesamtsachschaden auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren ca. 70 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Naumburg und Wolfhagen eingesetzt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen zur Brandauslöseursache aufgenommen.

