Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Erdgeschosswohnung in der Schölerbergstraße

Osnabrück (ots)

Am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 21:25 Uhr, brachen ein oder mehrere Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Schölerbergstraße, unweit des Riedenbaches und der BBS am Schölerberg, ein. Zutritt verschafften sich die Täter über ein bodentiefes Terrassenfenster im rückwärtigen Bereich des Hauses, nachdem sie zuvor versucht haben über den darunterliegenden Kellereingang ins Haus zu kommen. Das Haus befindet sich in Hanglage. Die Wohnräume wurden durchsucht. Was die Einbrecher erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115.

