Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Litauer festgenommen

Bautzen (ots)

Einen 42-jährigen Mann aus Litauen mussten Bundespolizisten am Abend des 19. August 2021 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen festnehmen. Er war trotz Einreiseverbot in einem Kleintransporter von Polen kommend in das Bundesgebiet eingereist und um 22:00 Uhr kontrolliert worden. Der Mann soll nun nach Polen zurückgeschoben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell