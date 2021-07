Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Verdacht Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 22.07.21, ca. 20:45 Uhr, ist es im Oldenburger Stadthafen zu einer Sachbeschädigung / einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr (Verdacht)gekommen. Eine männliche Person wurde dabei beobachtet, wie sie auf das, an der nördlichen Kaimauer (Hafenpromenade) festgemachte, Segelboot kletterte und dort mehrere Festmacherleinen mit einem Messer durchtrennte. Von der letzten Leine ließ die Person ab und entfernte sich fußläufig in Richtung Stau. Das Segelboot konnte von der Feuerwehr gegen ein Vertreiben gesichert werden. Zeug*innen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Wasserschutzpolizeistation Brake unter der Tel. 04401/70758-15 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell