POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kinder- und Jugendtreff

Karlsruhe (ots)

Bei einem Einbruch von bislang unbekannten Tätern in ein Kinder- und Jugendtreff in der Henriette-Obermüller-Straße kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Sachschaden von circa 600 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass keine Gegenstände entwendet wurden. Die beschädigte Tür muss ausgetauscht werden.

