POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kleintransporter contra PKW - Bahnverkehr temporär blockiert

Am Mittwochmorgen kam es in der Karlstraße zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen und einer temporären Blockierung des Bahnverkehrs.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr die 74-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 08:45 Uhr die Karlstraße in südliche Richtung. Der 41-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Karlstraße in entgegengesetzter Richtung. Um in eine Parklücke zu gelangen, beabsichtigte die 74-Jährige rückwärts einzuparken. Da der 41-jährige Unfallkontrahent zeitgleich in eine Hofeinfahrt nach links abbiegen wollte, kam es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 41-Jährige in seinem Kleintransporter eingeschlossen und musste durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit Verletzungen im Hals- und Wirbelsäulenbereich in ein Karlsruher Krankenhaus. Die 74-jährige wurde vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 18.000 Euro.

Die 74-jährige Autofahrerin muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes ergaben zudem, dass der 41-jährige Kleintransporterfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

