Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Internistischer Notfall - Pkw kollidierte mit Schutzplanke

Karlsruhe (ots)

Wohl aufgrund eines medizinischen Notfall verlor am Mittwochmittag eine 59-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke auf der Bundesstraße 10.

Kurz nach 12:00 Uhr fuhr die Frau mit ihren Pkw von der Autobahn 5 kommend auf die B 10 in Richtung Karlsruhe. Nach bisherigem Sachstand verlor sie aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Die nicht ansprechbare Frau wurde durch Verkehrsteilnehmer aus ihrem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die 59-Jährige in eine Klinik gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkws musst der linke Fahrstreifen der B 10 gesperrt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

