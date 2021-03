Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wohnung in Vollbrand - Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung ins Dach

Hamburg (ots)

Hamburg Lurup, Feuer zwei Löschzüge, 17.03.2021, 14:25 Uhr, Böttcherkamp

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in den Böttcherkamp nach Hamburg Lurup gerufen. Anrufer meldeten über den Notruf 112 viel schwarzen Rauch aus einer Wohnung im 2 Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Sofort wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Osdorf, sowie die Freiwillige Feuerwehr Osdorf alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen große Flammen bereits aus Fenstern auf der Vorder- und Rückseite der Wohnung und drohten in das Dach des Wohnhauses überzugreifen. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin die Alarmstufe auf "Feuer 2" und forderte weitere Kräfte nach. Mehrere Trupps unter Atemschutz drangen in die Wohnung vor, um die Brandbekämpfung durchzuführen. Über eine Drehleiter wurde der Schutz des Daches vor einer Brandausbreitung vorbereitet. Mit einem C-Rohr konnte der Brand gelöscht werden. Die Intensität des Feuers war so stark, dass in der Küche die Decke und alle Wände komplett und rundherum bis auf den nackten Beton heruntergebrannt waren. Mit der Drehleiter wurden Teile des Daches umfassend kontrolliert. Das Ergebnis: Eine Brandausbreitung war erfolgreich verhindert worden. Der Bewohner der Brandwohnung wurde nach einer Versorgung durch Notfallsanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes ASB mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Die Nachlöscharbeiten dauerten längere Zeit an, die Brandstelle wurde dabei immer wieder mit Wärmebildkameras kontrolliert. Die Feuerwehr Hamburg war mit 12 Fahrzeugen und insgesamt 42 Einsatzkräften eineinhalb Stunden im Einsatz.

