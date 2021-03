Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg versorgt zwei verletzte Personen nach Feuer in der Küche

Hamburg (ots)

Hamburg Niendorf, 16.03.2021, 20:55 Uhr, Feuer mit medizinischem Notfall und Notarztbeteiligung, Am Langenborn

Am Dienstagabend wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Langenborn" in Hamburg Niendorf gemeldet. Anrufer berichteten, dass es zu einem Feuer in einer Küche gekommen ist und sich dabei Personen verletzt haben. Aufgrund dieser Erkenntnis alarmierte der Disponent unter dem Stichwort "Feuer mit medizinischem Notfall" die zuständige Hamburger Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Stellingen, die Freiwillige Feuerwehr Niendorf sowie einen Rettungswagen. Die Einsatzkräfte stellten nach Erreichen der Einsatzstelle fest, dass eine Küche im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung brannte. Zwei verletzte Personen wurden mit Verbrennungen sowie einem Inhalationstrauma umgehend rettungsdienstlich versorgt. Durch die Rettungsdienstkräfte wurden ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein weiterer Rettungswagen nachgefordert. Nach der folgenden notärztlichen Versorgung wurde eine männliche Person mit Verbrennungen an Händen und im Gesicht mit einem Rettungswagen unter Notarztbegleitung in eine Spezialklinik für Brandverletzungen befördert. Eine zweite männliche Person wurde mit leichten Verbrennungen im Gesicht mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Nach jetzigem Kenntnisstand ist beim Kochen Öl in Brand geraten, dieses wurde durch die Bewohner mit Wasser abgelöscht, was zu einer entsprechenden Reaktion führte. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr über den Treppenraum gelöscht werden. Das Gebäude wurde mit einem Druckbelüfter belüftet und umliegende Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Die Brandwohnung wurde stromlos geschaltet und der zuständige Hausmeister sicherte ein Fenster, dass aufgrund der Druckentwicklung stark beschädigt und teilweise aus der Verankerung herausgedrückt wurde. Das Gebäude wurde zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben, alle Wohnungen konnten noch am Abend wieder bezogen werden.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 24 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell