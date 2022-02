Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots)

In Waghäusel und in Oberhausen-Rheinhausen führten ein 20- und 23-jähriger in der Nacht zum Donnerstag ein Auto, obwohl sie wohl unter berauschenden Mitteln standen.

Beide Fahrzeugführer fielen der Polizei aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise auf und wurden im Anschluss einer Kontrolle unterzogen, bei der sich der Verdacht des Drogenkonsums erhärtete. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte bei dem 20-Jährigen positiv. Der 23-Jährige verweigerte diesen.

Beide wurden zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier Philippsburg gebracht und müssen mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

