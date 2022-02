Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unerlaubt Fahrzeug umgeparkt und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 36-jähriger Paketbote staunte am Mittwochmittag nicht schlecht, als eine Frau sein Fahrzeug kurzerhand umparkte und dabei auch noch ein Verkehrszeichen umfuhr. Er hatte kurz in der Einfahrt geparkt, die die Dame nutzen wollte.

Gegen 12.30 Uhr stellte ein Paketbote fest, dass eine Frau offenbar in sein in der Robert-Bosch-Straße eingestiegen war. Er hatte seinen Lieferwagen in einer Einfahrt geparkt und war zum Ausliefern in ein nahegelegenes Haus gegangen. Beim Zurückkommen stellte er die Dame in seinem Fahrzeug fest und sah, wie sie beim Umparken ein Verkehrszeichen beschädigte.

Als Grund für die Aktion gab die Dame an, dass sie in dem Haus in der Robert-Bosch-Straße wohne und die Einfahrt durchfahren wollte. Hierbei sei der Lieferwagen im Weg gewesen. Weil der Schlüssel steckte und sie den Fahrer nirgends entdecken konnte, wollte sie sich selbst helfen und das Fahrzeug zur Seite fahren. Dieses Unterfangen missglückte gründlich! Ein Verkehrszeichen wurde beschädigt.

Die Dame wird wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und der Verursachung eines Verkehrsunfalls angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

