BPOL NRW: 3 Diebstähle in kürzester Zeit - Bundespolizei führt 27-Jähirgen dem Richter vor

Gestern Vormittag (26. Januar) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Mann fest, der mehreren Reisenden in einem ICE die Mobiltelefone entwendet hatte. Auch danach setzte er seinen Beutezug fort. Dem setzten Einsatzkräfte jetzt ein Ende.

Gegen 3:30 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter im ICE 920 von Düsseldorf nach Dortmund die Bundespolizei. Sie haben einen mutmaßlichen Dieb festhalten können. Beim Eintreffen des ICE am Dortmunder Hauptbahnhof berichteten sie, dass ein 47-Jähriger aus Menden hatte beobachten können, wie der 27-Jährige einer jungen Reisenden aus Rostock das Smartphone entwendete. Der Zeuge informierte sofort die Bahnmitarbeiter, die den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festhielten. Währenddessen meldete sich ein weiterer Reisender aus Bremen bei den Bahnmitarbeitern und erklärte, dass ihm im Zug sein Handy geklaut worden sei.

Als die Einsatzkräfte den 27-Jährigen dann kontrollierten, fanden sie bei ihm insgesamt vier hochpreisige Handys aufgefunden und sichergestellt werden. Jeweils eins konnte den Geschädigten aus dem ICE zugeordnet und übergeben werden.

Auf der Wache recherchierten die Beamten dann, dass sich der Mann unter mehreren Identitäten in Deutschland aufhält.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein.

Wenige Stunden später, gegen 11 Uhr erkannten Bundespolizisten den 27-Jährigen auf einem Bahnsteig wieder. Dabei beobachteten sie, wie er einer 42-Jährigen das Smartphone aus der Jackentasche entwendete. Sofort griffen die Einsatzkräfte ein und nahmen den Mann erneut fest. Hierbei versuchte der mutmaßliche Taschendieb die Beamten zu attackieren. Die Geschädigte aus Ratingen erhielt sofort ihr Eigentum zurück.

Die Polizisten leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zudem brachten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund den Mann in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund. Dort wird der Mann am heutigen Tage einem Richter vorgeführt.

