Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitag zur Tageszeit verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus Am Dornbusch. Sie durchsuchten die Schränke nach Beute. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Prozessionsweg brachen Unbekannte am Samstag, gegen 01:30 Uhr, in eine Kindertagesstätte ein. Ein Anwohner hatte den Schein einer Taschenlampe bemerkt und die Polizei informiert. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Ein Diensthund wurde zur Durchsuchung der Räume eingesetzt. Ob die Einbrecher etwas entwendeten konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag hebelten Unbekannte eine Nebentür zu einem Kindergarten am Brückenweg auf. Sie durchsuchten einen Büroraum nach Beute. Offensichtlich flüchteten sie anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Marl

Am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung an der Wallstraße Kleidung, ein Mobiltelefon und Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Am Samstagnachmittag hebelten Unbekannte die Tür einer Dachgeschosswohnung am Hovelfeldweg auf. Innerhalb der Wohnung wurden alle Schränke nach möglicher Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Recklinghausen

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mutmaßlich mit einem Mülleimer ein Loch in eine Schaufensterscheibe eines Ladenlokals an der Bochumer Straße geworfen. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

