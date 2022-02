Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 12-Jähriger geschlagen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 12-jähriger Bottroper ist am Freitagnachmittag, 11.2., gegen 15.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung am Altmarkt in Bottrop leicht verletzt worden. Er habe ein Streit unter Gleichaltrigen schlichten wollen, sagte der 12-Jährige. Vier Jungen seien auf ihn losgegangen und hätten ihn ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der Bottroper leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die vier Jugendlichen beschreibt er wie folgt: Erste Person: 12-13 Jahre, schwarze kurze Haare, schwarze Nike-Jacke, schwarze Nike-Air-Force-Sneaker, weißer Pullover; zweite Person: 12-13 Jahre, schwarze kurze Haare, beige Jacke, schwarze Hose, schwarzer Pullover; dritte Person: braune kurze Haare, schwarzer Nike-Trainingsanzug, schwarze Nike-Jacke; vierte Person: 12-13 Jahre, blonde kurze Haare, Goldketten. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 0800 2361 111

