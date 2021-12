Polizei Münster

POL-MS: Unfall an der B54 - 38-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Münster (ots)

Eine 38-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen (21.12., 07:40 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Bundesstraße 54 in Richtung Münster unterwegs und wollte nach rechts in die Austermannstraße abbiegen. Die Radfahrerin fuhr auf dem Radweg der Steinfurter Straße in Richtung Münster und beabsichtigte die Austermannstraße zu queren. Beim Abbiegen kollidierte der Pkw mit der 38-Jährigen. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

