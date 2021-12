Polizei Münster

POL-MS: Tatverdächtiger vom Raub an der Schillerstraße in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nachtrag zu Pressemitteilung "Raub in der Schillerstraße - Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam" (ots vom 20.12., 14:59 Uhr)

Nachdem Polizisten am frühen Montagmorgen (20.12., 1 Uhr) an der Schillerstraße einen 26-jährigen Räuber festgenommen hatten, sitzt dieser nun in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter noch am selben Tag Haftbefehl gegen den 26-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell