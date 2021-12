Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Münster, OT Handorf (ots)

Am Dienstag, den 21.12.2021, gegen 20:15 Uhr, befährt eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem PKW VW den Alten Mühlenweg aus Richtung Wolbeck kommend in Fahrtrichtung Handorf. Zeitgleich befährt eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Warendorf mit ihrem PKW Toyota die Warendorfer Str. aus Richtung Telgte kommend in Richtung Münster. Im Kreuzungsbereich der mit Lichtzeichensignalanlagen (Ampeln) versehenen Kreuzung Warendorfer Str./Handorfer Str./Alter Mühlenweg kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Sichtverhältnisse sind zu diesem Zeitpunkt durch Nebel beeinträchtigt. Die Lichtzeichensignalanlagen sind in Betrieb. Bei dem Zusammenstoß wird die 64-jährige schwer verletzt und muss mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden, wo sie stationär verbleibt. Die 41-jährige wird bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide PKW müssen mit Abschleppwagen von der Unfallstelle entfernt werden. Für eine Stunde sind zunächst alle Fahrbeziehungen im Kreuzungsbereich beeinträchtigt, die Warendorfer Str. in Fahrtrichtung Münster bleibt sogar für insgesamt ca. 2 Stunden gesperrt.

