Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Schützenstraße/Wilhelmstraße in Gladbeck am Sonntag, 13.2., gegen 13.30 Uhr ist eine E-Scooter-Fahrerin (22) aus Gladbeck leicht verletzt worden. Eine Gelsenkirchenerin (18) war mit ihrem Wagen von der Wilhelmstraße in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei die Gladbeckerin erfasst, die die Straße gerade auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell