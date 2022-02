Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Auf der Fontanestraße sind unbekannte Täter im Laufe des Donnerstags in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Am Donnerstagabend wurde außerdem in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Lindhorststraße eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten offenbar vom Balkon im Erdgeschoss auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort hebelten sie dann die Tür auf und durchsuchten mehrere Zimmer in verschiedenen Etagen. Nach ersten Angaben wurde neben Bargeld auch ein Thermomix, ein Kaffeevollautomat, Laptops, iPads und Spielekonsolen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Auf der Scharnhölzstraße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in den Lagerraum eines Malerbetriebs eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen diverses Werkzeug und Arbeitsgeräte mit. Wie die Täter ins Gebäude gelangt sind, ist noch unklar.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell