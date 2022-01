Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Ein 30-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag von Beamten des Polizeireviers Esslingen festgenommen worden, nachdem er zuvor offenbar versucht hatte, in eine Wohnung in der Eugenie-von-Soden-Straße einzubrechen. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge bemerkte ein Bewohner des Mehrparteiengebäudes gegen 10.30 Uhr, wie sich ein Unbekannter von außen an der Wohnungstür zu schaffen machte. Als er daraufhin die Tür öffnete, flüchtete der Täter. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige von einer Streifenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Die vom Geschädigten abgegebene Personenbeschreibung traf auf den 30-Jährigen deutlich zu. Er führte zudem unter anderem Bargeld und Schmuck mit sich. Ihm wurde in der Folge die vorläufige Festnahme erklärt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der beschuldigte Deutsche, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, am Freitagmittag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Dabei wird insbesondere die Herkunft der vom Festgenommenen mitgeführten Wertgegenstände geprüft und ob der 30-Jährige noch für weitere Taten in Betracht kommen könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell