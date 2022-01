Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Automaten-Aufbruch; Verkehrsunfälle; Mitfahrer ausgeraubt; In Kleingartenanlage randaliert

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

In eine Erdgeschosswohnung in der Lüftestraße ist ein Unbekannter am Sonntag im Laufe des Tages eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr drang der Einbrecher derzeitigen Erkenntnissen zufolge über ein möglicherweise gekipptes Fenster in die Wohnung ein. Soweit bislang bekannt ist, stieß er bei seiner Suche nach Stehlenswertem auf Uhren und Schmuck. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (jk)

Walddorfhäslach (RT): Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter in ein Vereinsheim im Reitweg eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 11.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Dort brach er mehrere Türen und Spielzeugautomaten auf, wobei er derzeitigen Ermittlungen zufolge einen kleineren Bargeldbetrag erbeutet haben dürfte. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Esslingen (ES): Täter verletzt sich beim Automaten-Aufbruch (Zeugenaufruf)

Ein Täter hat sich beim Aufbruch eines Frischeautomaten am vergangenen Wochenende in der Pliensauvorstadt verletzt. Der Unbekannte schlug in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, mit einem Beil die Scheibe des Automaten auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Hofs in der Weilstraße ein. Anschließend entwendete er aus dem Automaten Produkte des Landwirts in geringem Wert. Durch die brachiale Vorgehensweise richtete er jedoch einen enormen Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro an und muss sich bei der Tat verletzt haben. An dem Automaten konnten Blutspuren festgestellt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): Metall-Diebe unterwegs

Mehrere hundert Kilogramm Metall haben im Laufe des Wochenendes bislang unbekannte Diebe vom Gelände einer Maschinenbaufirma in Oberesslingen gestohlen. Die Täter drangen in der Zeit von Freitag bis Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, auf das Gelände in der Fritz-Müller-Straße ein. Von dort ließen sie mehrere Kupferrollen und eine Kiste mit Rotgussspänen im Wert von rund 4.000 Euro mitgehen. Zum Abtransport des Diebesguts müssen die Einbrecher ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Die Polizei in Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Person angefahren und Unfallflucht begangen (Zeugenaufruf)

Eine Person ist am frühen Sonntagmorgen in der Kirchheimer Innenstadt angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein grauer VW Polo auf dem Behindertenparkplatz in der Turmstraße. Beim rückwärts Ausparken touchierte der Wagen gegen 3.10 Uhr einen 25-Jährigen, der in Begleitung weiterer Personen einige Meter dahinterstand. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der 25-Jährige zu Boden und musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der VW Polo entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, konnte jedoch von der Polizei kurze Zeit später angetroffen werden. Mit dem Wagen war ein junges Pärchen unterwegs. Die Ermittlungen, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, dauern an. Weitere, bislang unbekannte Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (ms)

Filderstadt (ES): Mitfahrer ausgeraubt

Ein 28-Jähriger soll in der Nacht zum Montag in Bernhausen ausgeraubt worden sein. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war der Mann gemeinsam mit anderen in einem Kleinbus von Nordrhein-Westfalen kommend auf dem Weg nach Ungarn. Schon während der Fahrt soll der Mann von Mitfahrern bedroht und geschlagen worden sein. Im Bereich eines Einkaufscenters in der Karlstraße soll kurz vor Mitternacht ein weiteres Fahrzeug mit ungarischer Zulassung hinzugekommen und der Geschädigte von Insassen beider Fahrzeuge erneut geschlagen worden sein, so dass er zu Boden fiel. Anschließend sollen die noch Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag aus seiner Jacke geraubt und die Fahrt ohne ihn fortgesetzt haben. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): In Kleingartenanlage randaliert (Zeugenaufruf)

In einer Kleinartenanlage in der Straße Waldäcker im Stadtteil Pliensauvorstadt haben Unbekannte vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag randaliert und beträchtliche Schäden angerichtet. Zwischen Samstag, 11.30 Uhr und Sonntag, 13.10 Uhr, drangen der oder die Unbekannten in mehrere Grundstücke der Kleingartenanlage ein, zerstörten Blumentöpfe, zerschnitten ein Sofa, sowie ein Trampolin, Markisen und Gewächshausfolien und zerschlugen eine Statue. Zudem versuchten sie in eine Gartenlaube einzubrechen, wobei sie die Gartenhaustüre erheblich beschädigten. Der Polizeiposten Esslingen-Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3451595 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Blechschaden von geschätzten 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Stuttgarter Straße (B 27) in Höhe der Abzweigung Hechinger Straße ereignet hat. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 16.45 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse die Bundesstraße in Richtung Stuttgart, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Linksabbiegespur zur Hechinger Straße geriet. Dort krachte er ungebremst ins Heck eines verkehrsbedingt wartenden Toyota Aygo eines 59-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota noch auf einen davor stehenden 1er BMW einer 22-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der Mercedes und der Toyota waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Ein Autofahrer hat am Sonntagvormittag auf der B 292 den Überschlag seines Wagens nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt überstanden. Der 25-Jährige befuhr gegen 11.20 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße von Pfäffingen kommend in Fahrtrichtung Entringen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er gegen ein Betonrohr geprallt war, überschlug sich der BMW und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

