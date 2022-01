Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Pkw überschlagen, Fahrzugbrand

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Pkw mehrfach überschlagen

Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit sind wohl die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstag auf der L 380 a zwischen Metzingen und Eningen ereignet hat. Ein 27-jähriger Mann befand sich gegen 01.05 Uhr auf der Fahrt in Richtung Eningen, als er kurz vor der Abzweigung nach Glems die Kontrolle über seinen VW Transporter verlor. Der Fahrer kam in der leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Von der dortigen Leitplanke wurde der VW nach links ausgehebelt, so dass er den dortigen Abhang hinunterstürzte und sich dabei mehrfach überschlug. Der junge Mann verletzte sich leicht und musste ärztlich versorgt werden. An dem Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutanalyse ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Feuerwehr Eningen war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften im Einsatz.

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand auf der B27

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit einem Pkw Renault die B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Echterdingen-Nord bemerkte der Fahrer einen Knall im Motorraum. Nachdem er im Anschluss sein Fahrzeug nicht mehr beschleunigen konnte, fuhr er an den rechten Fahrbahnrand. Dort fing der Renault zunächst zu qualmen und kurze Zeit später zu brennen an. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug ab. Durch die entstandene Hitze wurde der Fahrbahnbelag ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 bis 6000 Euro. Während den Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen komplett gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Albstadt (ZAK): Nach Überschlag leicht verletzt

Leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag in Truchtelfingen. Um 23.56 Uhr befuhr die 33 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Octavia die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Tailfingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrzeuglenkerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort parkenden Fiat Stilo. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda abgewiesen, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der geparkte Fiat wurde durch den Aufprall auf eine Grünfläche geschoben, wodurch ein Schneepfosten beschädigt wurde. Die Fahrerin des Skoda konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. An dem Fiat und an dem Schneepfosten wird der Schaden auf jeweils 3.000 und 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell