Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Abzweigung der L 230 und der L 387 nach Holzelfingen ereignet hat. Ein 40 Jahre alter Fahrer einer Mercedes V-Klasse wollte gegen 18.15 Uhr von der L 230 aus Richtung Sonnenbühl kommend, nach links in die L 387 in Richtung Holzelfingen einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende Mercedes R-Klasse, deren 66 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, um zu reagieren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die V-Klasse abgewiesen und prallte nachfolgend noch gegen einen dahinter fahrenden Renault eines 30-Jährigen. Beide Mercedes-Fahrer und eine 36-jährige Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Renault fahrbereit blieb, wurden die Mercedes so schwer beschädigt, dass an beiden jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Sie mussten anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die entstandenen Sachschäden an allen drei Fahrzeugen werden auf insgesamt knapp 70.000 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Verletzte und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Gönninger Straße / Stuhlsteige ereignet hat. Ein 68-Jähriger befuhr mit einem Ford gegen 8.30 Uhr die Gönninger Straße stadteinwärts und wollte nach links auf die L382 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigen Seat einer 25 Jahre alten Frau, die von der L 382 kommend nach links in die Gönninger Straße einfahren wollte. Die Fahrerin wurde infolge der Kollision leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Ihr Seat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro. (jk)

Wendlingen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen den Fahrer eines silbernen Pkw, der am Donnerstagabend an einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kapellenstraße/Neuffenstraße beteiligt gewesen sein soll. Eine 15-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Kapellenstraße in Richtung Neuffenstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung fuhr sie mit dem Rad auf den Fußgängerüberweg. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Pkw. Die 15-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Zwischen dem Autofahrer und der Jugendlichen soll es nach dem Zusammenstoß noch zu einem Gespräch gekommen sein. Jedoch fuhr er anschließend davon. Auch die 15-Jährige ging zunächst nach Hause, von wo aus dann die Polizei alarmiert wurde. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 50 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Neustetten (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der K 6920 ereignet hat. Der Mann befuhr kurz vor sieben Uhr mit seinem Suzuki die Kreisstraße von Remmingsheim in Richtung Seebronn, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr sein Wagen einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Suzuki, der nur noch Schrottwert haben dürfte, wurde abgeschleppt. Der entstandene Blechschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Geislingen (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Eine medizinische Ursache hat nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der L 415 geführt. Eine 82-Jährige war kurz nach 11.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Landstraße von Geislingen herkommend in Richtung Rosenfeld unterwegs. Laut einem Zeugen kam sie hierbei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie ebenfalls zu weit nach links und streifte ein entgegenkommendes Müllfahrzeug, das von einem 38 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Anschließend fuhr sie auf der Gegenfahrbahn weiter und ein in Richtung Geislingen fahrender Pkw-Lenker konnte nur durch ein Ausweichen auf seine Gegenfahrspur einen Zusammenstoß verhindern. Im weiteren Verlauf stieß die Seniorin mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke und blieb letztendlich am linken Fahrbahnrand stehen. Die 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell