POL-RT: Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat gesprengt; Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt

Unfallverursacher gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher am Mittwochmorgen aus dem Staub gemacht hat. Eine 38-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Peugeot 308 auf der L 384 von Betzingen herkommend in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Ferdinand-Lassalle-Straße kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker entgegen. Dieser geriet mit seinem Wagen auf die Fahrspur der Peugeot-Lenkerin und streifte auf der gesamten Länge ihres Fahrzeugs entlang. Hierdurch wurden die Airbags in dem Peugeot ausgelöst. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Betzingen davon. An dem Auto der 38-Jährigen war ein Schaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro entstanden. Aufgrund der Dunkelheit kann sie keine konkreten Angaben zu dem Verursacher machen. Das Fahrzeug dürfte auf der linken Seite ebenfalls erheblich beschädigt sein. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Verkehr auf der L 384. (ms)

Nürtingen (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Donnerstag, in der Zeit nach Mitternacht, ist in der Metzinger Straße ein Zigarettenautomat auf noch unbekannte Art und Weise gesprengt worden. Der Täter dürfte anschließend Bargeld und Tabakwaren an sich genommen haben und damit geflüchtet sein. Die Höhe des angerichteten Sachschadens und der Wert der möglichen Beute stehen noch nicht fest. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 an das Polizeirevier Nürtingen erbeten. (mr)

Esslingen (ES): Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen zwei 19-Jährige, die im Verdacht stehen, am frühen Mittwochmorgen in der Esslinger Innenstadt im Bereich Olgastraße, Plochinger Straße und Urbanstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Zeuge die beiden beobachtet hatte, wie sie an geparkten Autos die Außenspiegel abtraten. Anschließend flüchteten sie mit ihren Mountainbikes. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen mit ihren Fahrrädern an einer unweit gelegenen Tankstelle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurden in der Nacht bislang acht beschädigte Fahrzeuge mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro festgestellt. Bei einer Durchsicht der Mobiltelefone der beiden Heranwachsenden konnten auf einem Telefon jedoch Aufnahmen zahlreicher weiterer Fahrzeuge festgestellt werden, an denen sie die Außenspiegel abgetreten und sich dabei gefilmt hatten. Hierzu sucht das Polizeirevier Esslingen nach weiteren Geschädigten und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. Das Handy wurde beschlagnahmt und beide Heranwachsende nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen. (cw)

Burladingen (ZAK): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Fußgänger ist am Donnerstagmorgen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr wartete eine 26-jährige BMW-Fahrerin zunächst an der Stop-Stelle Staufenstraße / Ambrosius-Heim-Straße, um diese geradeaus in Richtung Fidelisstraße zu überqueren. Beim Anfahren übersah sie den 88 Jahre alten Fußgänger, welcher die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Bei der Kollision wurde der Senior so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Am BMW entstand lediglich ein geringer Sachschaden. (jk)

