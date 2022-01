Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220111-3: Zeugensuche nach Einbruchsversuchen

Bergheim (ots)

Beschädigungen an Familienzentrum und Kindertagesstätte.

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag (7. Januar) bis Montag (10. Januar) versucht in Bergheim-Kenten in eine Kindertagesstätte und ein Familienzentrum einzubrechen. Zeugen bemerkten am Montagvormittag Beschädigungen und alarmierten die Polizei. Kriminalbeamte haben bereits die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Beide Tatobjekte befinden sich in der Meißener Straße. An der Kita hatten die Täter nach ersten Ermittlungen versucht eine Eingangstür aufzuhebeln, die in den Kellerbereich des Gebäudes führt. Im Familienzentrum traten Unbekannte nach derzeitigem Sachstand ein Fenster ein. Die Räumlichkeiten sollen die Täter jedoch nicht betreten haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 fragen: "Wer hat im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf der Meißener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Einbruchsversuchen in Zusammenhang stehen könnten?"

Hinweise bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell