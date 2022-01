Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220110-3: Bewaffneter Raub auf Spielhalle - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Täter erbeutete Bargeld

In der Nacht zu Montag (10. Januar) hat ein Unbekannter eine Spielhalle in Erftstadt-Lechenich ausgeraubt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut derzeitigem Sachstand habe der maskierte Räuber die Spielothek an der Herriger Straße gegen 1 Uhr durch den Haupteingang betreten und einen Mitarbeiter (56) mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter sei hinter den Tresen gegangen und habe verschiedene Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Maskierte forderte die Übergabe der Tageseinnahmen. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber Mann durch die Hintertür der Spielhalle in unbekannte Richtung.

Zum Tatzeitpunkt habe der circa 170 Zentimeter große Mann eine schwarze Hose, eine graue Sportjacke sowie Handschuhe getragen. Seine Statur sei drahtig. Die mitgeführte silberne Pistole habe einen schwarzen Griff. Zudem habe er einen Rucksack bei sich gehabt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zur Tat, zu einem möglichen Fluchtfahrzeug oder zur Identität des Räubers unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge, der sich zu Beginn des Überfalls noch in der Spielhalle befunden hatte, alarmierte die Polizei. Er habe die Spielhalle vor dem Anruf unbemerkt verlassen. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und fahndeten in der Umgebung der Spielhalle nach dem Täter. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell