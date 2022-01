Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220110-1: Ladendieb steckte Hochprozentiges ein

Wesseling (ots)

Polizisten fanden in seiner Jacke ein Messer, ein Reizstoffsprühgerät und eine Schreckschusswaffe.

Polizisten haben am Samstagabend (8. Januar) in Wesseling ein Taschenmesser, ein Reizstoffsprühgerät und eine Schreckschusswaffe samt gefülltem Magazin sichergestellt. Einem 55-jährigen Wesselinger wird vorgeworfen, die sichergestellten Gegenstände bei sich getragen zu haben, als er Wodka- und Whiskey-Flaschen aus einem Lebensmitteldiscounter an der West-Devon-Straße entwenden wollte.

Gegen 19.45 Uhr hatte eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen beim Betreten des Geschäfts gesehen. Als er an der Kasse bezahlen wollte, wunderte sich die Kassiererin über den gefüllten Rucksack, der beim Betreten des Geschäfts noch leer gewesen war. Die Angestellte bat den 55-Jährigen in einen Nebenraum. Im Rucksack des Mannes befanden sich vier Spirituosenflaschen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei dem Tatverdächtigen, als sie nach weiterem Diebesgut suchten, ein Taschenmesser, ein Reizstoffsprühgerät und eine Schreckschusswaffe, die er ohne Berechtigung bei sich trug.

Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten. Da er nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, haben die Polizisten zusätzlich die Ermittlungen wegen des Führens einer Schreckschusswaffe aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell