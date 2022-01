Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220109-2 : Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall in Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 08.01.2022, gegen 05:15 Uhr , befuhr eine 20-jährige aus Kürten mit ihrem Pkw die B 59 in Pulheim aus Richtung Köln kommend in Richtung Grevenbroich. In Höhe der Ortslage Geyen kam der Pkw nach Angaben der Fahrzeugführerin aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte sowie mit der rechten als auch der linken Leitplanke. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Daraufhin wurde die Frau durch die Polizisten zur Polizeiwache verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. An den Leitplanken entstand leichter Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sm)

