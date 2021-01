Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl aus Kfz

Zeuge stört Täter

Rees-Haldern (ots)

Bei ihrem Beutezug gestört wurden in der Nacht zu Donnerstag (21. Januar 2021) auf dem Nachtigallenweg drei Diebe: Nachdem seine Hunde angeschlagen hatten, sah ein Zeuge gegen 01:45 Uhr, wie zwei Unbekannte an dem auf der Straße abgestellten VW Crafter seines Nachbarn herumhantierten. Als er die beiden Männer ansprach, stiegen sie in einen älteren, grauen oder blauen, parat stehenden Transporter, in dem ein dritter Täter wartete. Das Trio fuhr zunächst ohne die Scheinwerfer einzuschalten in Richtung Verdistraße davon. Offenbar hatten die Diebe zuvor die verschlossene Tür zur Ladefläche des Crafters geöffnet und schon mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Akkustichsäge und eine Bohrmaschine, aus dem Fahrzeug entwendet. Weitere Maschinen lagen zum Verladen parat. Die Kripo Emmerich sucht nun weitere Zeugen, die den Wagen gesehen haben oder Angaben zu den Tätern machen können: 02822 7830. (cs)

