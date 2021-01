Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sachbeschädigung

Mehrere Fensterscheiben am EOC beschädigt

Kleve (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18. Januar 2021) haben unbekannte Täter die Fensterscheiben an mehreren Geschäften und Gebäuden am EOC an der Hoffmannallee beschädigt. Betroffen sind fünf Schaufenster dortiger Mode- und Schuhgeschäfte, sowie die Glasscheibe der Eingangstür eines Verwaltungsgebäudes. Auch ein Werbepylon wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

