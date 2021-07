Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin entfernt sich nach Unfall - Beteiligte und Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße / Cavaillonstraße. Ein Skoda-Fahrerin befuhr die linke Fahrspur der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung B38 als auf Höhe der Kreuzung zur Cavaillonstraße plötzlich eine junge Frau die Straße überquerte und in das Auto lief. Es kam zum Zusammenstoß und die junge Frau stürzte über die Motorhaube zu Boden. Anschließend stand die Fußgängerin auf und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Multzentrum. Eventuell verletzte sich die Frau bei dem Zusammenstoß.

Die Fußgängerin wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre, dunkle, wellige, schulterlange Haare, helles Oberteil, ansonsten dunkel gekleidet)

Da der Vorfall von mindestens zwei Zeugen beobachtet wurde, bittet die Polizei, dass sich Zeugen, sowie die Fußgängerin, beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell