Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rechts vor Links missachtet, beide PKW nicht mehr fahrbereit

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 07.01.22, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin aus der VG Freinsheim die Straße Am Stadion in Bad Dürkheim und übersah an der Kreuzung Jahnstraße/Am Stadion die von rechts kommende, bevorrechtigte, 23-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bad Dürkheim. Es kam zum Unfall. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Schaden wird auf ca. 9000 EUR geschätzt.

