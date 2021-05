Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Verkehrsschildes

Krunkel (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge mehrere junge Menschen, die von Dasbach aus in Richtung Epgert laufen. Eine Person würde ein Verkehrszeichen mitführen. Bei der Kontrolle der Personengruppe im Alter von 20 bis 26 Jahren trug ein Heranwachsender im Alter von 20 Jahren das Verkehrsschild (Durchfahrt verboten). Auf Nachfrage gab der betrunkene Heranwachsende an, das Schild im Baustellenbereich zwischen Dasbach und Epgert entwendet zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Das Schild wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme wieder an die vorgesehene Örtlichkeit im Baustellenbereich aufgestellt.

