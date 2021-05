Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener PKW Fahrer

Anhausen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus von einem Verkehrsteilnehmer Kenntnis über eine sehr unsichere Fahrweise eines vorausfahrenden Fahrzeugführers. In Anhausen wurde der 53 - jährige PKW Fahrer durch eine Polizeistreife kontrolliert. Der Mann war völlig betrunken. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurden daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell