POL-PDNW: PAST Ruchheim. Fernlinienbus ohne Genehmigung aus dem Verkehr gezogen.

07.01.22 führte die Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A61 Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personenverkehrs durch.

Gegen 09.15 Uhr wurde ein Fernreisebus an der Tank- und Rastanlage Dannstadt angehalten und kontrolliert. Die beiden Fahrer des Reisebusses gaben zunächst gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie eine Reisegruppe von Moldawien nach London fahren würden. Zweifel an dieser Darstellung kamen jedoch auf, als mehrere Fahrgäste unabhängig von einander angaben, dass sie keiner Reisegruppe angehören, sondern mit dem Bus nach London zu ihrer Arbeitsstelle fahren würden. Somit lag in diesem Fall ein Fernlinienverkehr vor. Da das Unternehmen hierfür keine entsprechende Genehmigung vorweisen konnte, lag nicht genehmigter Fernlinienverkehr vor.

Zudem wurde festgestellt, dass im mitgeführten Anhänger, sowie im Gepäckraum des Busses selbst, viele verschiedene Pakete und Päckchen transportiert wurden. Diese gehörten jedoch nicht zu den Fahrgästen, sondern sollten zusätzlich nach Großbritannien transportiert werden. Somit lag zudem nicht genehmigter Güterkraftverkehr vor. Bei der technischen Überprüfung wurde außerdem festgestellt, dass beim Anhänger sämtliche Schweißpunkte des Gestells gebrochen waren und der Aufbau lediglich durch 2 Spanngurte mit dem Rahmen verbunden war.

Dem Busunternehmen wurde die Weiterfahrt bis zur Vorlage der entsprechenden Genehmigungen untersagt. Die weitere Benutzung des Anhängers im Straßenverkehr wurde bis zur Reparatur komplett untersagt. Die Fahrgäste waren leider gezwungen sich eine alternative Reisemöglichkeit suchen.

