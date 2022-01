Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus Wohnmobil

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.01.2022 gegen 22:00 Uhr wurde, aus einem auf einem Gartengrundstück im Riedweg in Freinsheim abgestellten Wohnwagen, mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter überstiegen einen Zaun. Sie gelangten durch die nicht verschlossene Wohnwagentür ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen Bettwäsche und Decken. Es entstand Schaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

