Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Spiegel abgefahren und geflüchtet

Haßloch (ots)

Sich nicht um einen abgefahrenen Spiegel gekümmert und 300,- Euro Sachschaden zurückgelassen, hat am Mittwochvormittag (5. Jan., 9-11 Uhr) in Schubertstraße ein unbekannter Autofahrer. Die Polizei stellte das Spiegelglas sicher, das vom Verursacher stammen dürfte. Es konnte der Marke Renault oder Dacia zugeordnet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

