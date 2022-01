Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - E-Bike gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 04.01.2022 19:00 Uhr bis 05.01.2021, 14:00 Uhr wurde ein, in einem Schuppen in der Spielbergstraße in Bad Dürkheim abgestelltes E-Bike entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein nicht verschlossenes Hoftor auf das Grundstück und entwendeten das E-Bike aus einem dortigen ebenfalls nicht verschlossenen Schuppen. Bei dem Trekking-Damenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Specialized. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

