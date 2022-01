Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PAST Ruchheim ; getunt und unter Betäubungsmitteln unterwegs... ; Polizeikontrolle führte zur Sicherstellung eines Sportwagens und endete für den Fahrer mit einer Blutentnahme auf der Dienststelle

BAB 650, Gemarkung Maxdorf (ots)

Am 06.01.2022 um 01:00h fiel einer Streife der Polizeiautobahnpolizei Ruchheim ein getunter Audi TT auf der A650 Rtg. Bad Dürkheim auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten an dem Sportwagen diverse technische Veränderungen festgestellt werden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben. Da durch die vorgenommenen Veränderungen auch die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs in Frage steht wurde es sichergestellt und abgeschleppt. In Absprache mit der Bußgeldstelle soll das Fahrzeug einer technischen Prüfung durch einen Gutachter zugeführt werden. Dem war aber noch nicht genug. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 22-jährigen Fahrers aus dem Kreis Bad Dürkheim fiel den Beamten auf, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ebenfalls wurden beim Beifahrer geringe Mengen von Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide Personen wurden Bußgeld-, bzw. Strafverfahren eingeleitet, zur beweisbaren Verfolgung musste dem Fahrer noch eine Blutprobe durch einen bestellten Arzt entnommen werden.

