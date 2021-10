Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Warmbronn: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hinterließ zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr in der Stöckhofstraße in Warmbronn einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und beschädigte diesen im Bereich der Fahrertür und des Außenspiegels. Anschließend entfernte er sich ohne Weiteres von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

