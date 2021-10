Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22.10.2021, bis Samstag, 23.10.2021, kam es in der Frankfurter Straße in Ludwigsburg-Eglosheim zu einer Sachbeschädigung an mindestens zwei VW Polo sowie einem Dacia Logan. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte jeweils die Beifahrerseite der Fahrzeuge mit einem langen Kratzer. Alle Fahrzeuge parkten in einer Reihe. Möglicherweise wurden noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Weitere Geschädigte sowie eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, unter der Telefonnummer 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

