POL-LB: Frontalzusammenstoß mit schwer verletzter Person auf der B295 bei Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Sonntag kurz nach 13.00 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem VW Passat die B295 von Renningen nach Weil der Stadt. Circa einen Kilometer vor Weil der Stadt geriet die VW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes. Bei der Kollision zogen sich die Unfallverursacherin, deren 56-jähriger Beifahrer sowie die 30-jährige Beifahrerin des Mercedes leichte Verletzungen zu. Der 40-jährige Mercedes-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr Renningen, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz war, befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 52.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch zwei Streifen des Polizeireviers Leonberg und einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion war die B295 zwischen den Einmündungen zur K1007 bzw. Leonberger Straße bis 16.00 Uhr voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

