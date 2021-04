Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 25-jähriger Ochtruper fällt erneut zweimal auf

Gronau (ots)

Gestern berichteten wir über einen 25-jährigen Ochtruper, der am Dienstagabend nach zwei Diebstahlsdelikten erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte leistete. Er stand zu dieser Zeit unter Drogeneinfluss.

Am Mittwoch fiel der erneut unter Drogeneinfluss stehende Ochtruper zwei weitere Male auf: Gegen 21 Uhr entwendete er eine Flasche Mineralwasser aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle und kurz darauf hielt er sich widerrechtlich auf einem Firmengrundstück am Jöbkesweg auf. Dort trug er auch eine Firmenjacke und gab fälschlicherweise an, bei der Firma zu arbeiten. Er folgte den Anweisungen der Beamten an diesem Tag widerstandslos, zog die Jacke aus und verließ das Grundstück.

