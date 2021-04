Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Ludgerusstraße

Bocholt (ots)

Am Mittwoch beschädigte die Fahrerin bzw. der Fahrer eines größeren weißen Pkws auf der Ludgerusstraße einen geparkten Pkw Citroen. Eine Zeugin war gegen 11 Uhr durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Westend davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

