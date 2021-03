Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/St. Leon-Rot: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf A 5; Pressemitteilung Nr. 1

Kronau/St. Leon-Rot (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, kam es auf der A 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz zu einem Auffahrunfall, an dem nach derzeitigen Informationen drei Fahrzeuge beteiligt sind. Es sollen zwei Personen leicht verletzt sein.

Alle drei Spuren in Richtung Frankfurt sind blockiert. Der Verkehr in Richtung Norden wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

